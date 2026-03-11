Разработана программа для определения спелости подсолнечника с БПЛА

«Мы можем установить программное обеспечение на оборудование заказчика, чтобы он мог сам все анализировать, имея в штате беспилотную технику. Для небольших фермерских хозяйств это может быть онлайн-сервис, когда фермер сам пролетает поле, загружает данные и получает информацию о своем поле. Еще один вариант — продажа неисключительной лицензии или интеграция наших технологий в виде модулей в существующие платформы точного земледелия», — привели в сообщении слова заведующего лабораторией спектрального фенотипирования сельскохозяйственных растений Павла Дмитриева.