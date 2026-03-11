Разработана программа для определения спелости подсолнечника с БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 марта. /ТАСС/. Ученые Южного федерального университета (ЮФУ) разработали и получили патент на программное обеспечение по сканированию посевов подсолнечника с беспилотника, которое определяет спелость семян на 98%. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
«Мы можем установить программное обеспечение на оборудование заказчика, чтобы он мог сам все анализировать, имея в штате беспилотную технику. Для небольших фермерских хозяйств это может быть онлайн-сервис, когда фермер сам пролетает поле, загружает данные и получает информацию о своем поле. Еще один вариант — продажа неисключительной лицензии или интеграция наших технологий в виде модулей в существующие платформы точного земледелия», — привели в сообщении слова заведующего лабораторией спектрального фенотипирования сельскохозяйственных растений Павла Дмитриева.
Технология, на которую уже получен патент, по данным вуза, позволяет с точностью до 98% определить, когда подсолнечник готов к обработке специальными препаратами, ускоряющими подсушивание и созревание и уборке, просто просканировав посевы с беспилотника. При этом спелость оценивается не по состоянию семян, как в лаборатории, а по состоянию тыльной стороны соцветия.
«Эксперимент проводился на полях агрохолдинга “Степь” в Сальском районе Ростовской области. Исследователи собрали корзинки подсолнечника сорта “Джинн М” на разных стадиях — от налива семян до полного созревания. В лаборатории сняли спектры тыльной стороны, а затем измерили реальную влажность семян на анализаторе. Результат впечатляет: точность определения влажности по тыльной стороне корзинки достигла 98%», — добавили в ЮФУ.
Новый метод, по данным ученых, работает и после обработки подсолнечника специальными препаратами для подсушки семян, а также позволяет изучить все поле, а не отдельные точки, выбранные для анализа. В 2026 году исследователи намерены провести испытания на реальных полях с индустриальными партнерами и в перспективе расширить анализ на другие культуры: озимую пшеницу, ячмень, нут и горох.
Работа выполнена при поддержке программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» (нацпроект «Молодежь и дети»), которая позволила обновить приборную базу и привлечь молодые кадры.