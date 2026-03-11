В Башкирии ожидаются гололед, туман и ветер до 17 метров в секунду

МЧС Башкирии предупредили жителей об ухудшении погоды 12 марта. По прогнозам синоптиков, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег, возможен гололед. Днем существенных осадков не предвидится. Ветер юго-западный и южный разгонится до 7−12 метров в секунду, в отдельных районах порывы могут достигать 17 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до −2…-7 градусов, днем поднимется до −1…+4. На некоторых участках дорог сохранится гололедица, ночью и утром возможен туман с видимостью до 500−1000 метров.
В Уфе тоже будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный и южный, 7−12 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут −3…-5, днем ожидается +1…+3 градуса.
