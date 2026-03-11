Скорректировали время прощания с экс-мэром Омска Шрейдером

Объявлено о корректировке времени прощания с бывшим мэром Омска Виктором Шрейдером, которого не стало в минувший вторник, 10 марта 2026 года. По обновленной информации, в последний путь его проводят с 12:00 до 13:00 в стенах Регионального центра по связям с общественностью на Красном Пути, 9.
Напомним, на протяжении четверти века Виктор Филиппович Шрейдер занимал руководящие посты, в том числе главы Центрального района (впоследствии административного округа) Омска (1990−2001), заместителя и первого заместителя губернатора Омской области (2001−2005); мэра города Омска (2005−2011). Трудовую деятельность он завершил как депутат Государственной Думы VI и VII созывов.
«СуперОмск» присоединяется к соболезнования родным и близким Виктора Филипповича Шрейдера.