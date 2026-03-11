Глава Экосовета Соловьева актуализировала задачи по восстановлению лесов в регионе

— Особенно это значимо для степного региона — такого, как Волгоградская область, где леса занимают чуть больше четырех процентов территории, но играют исключительно важную роль в сохранении биоразнообразия, защите почв от эрозии и поддержании водного режима, — подчеркнула Ирина Соловьева. — Многие из этих направлений уже успешно реализуются в Волгоградской области. Мы активно занимаемся лесовосстановлением — в 2025 году фактический объем лесовосстановления по отношению к утраченным насаждениям превысил плановый показатель более чем в четыре раза. Регион входит в пятерку лучших субъектов по реализации федерального механизма компенсационного лесовосстановления — за период с 2023 по 2025 год соответствующие мероприятия были проведены на площади около 3,7 тысячи гектаров. Активно развивается сеть особо охраняемых природных территорий, проводятся масштабные противопожарные мероприятия, в деятельность по уходу за лесами подключается все большее количество волонтеров и общественников. На постоянной основе ведется работа по заготовке семян лесных растений: в прошлом году заготовлено 28,4 тонны при плане восемь тонн. Реализация каждого из этих направлений находится на постоянном общественном и парламентском контроле.