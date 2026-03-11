Еще один зампрокурора Воронежской области покинул свой пост

Еще один заместитель прокурора Воронежской области покинул свой пост. Об этом стало понятно после того, как из раздела «Руководство» на сайте надзорного ведомства исчезла информация про Константина Панаско.
Напомним, что в прошлом месяце ушел еще один заместитель прокурора региона — Сергей Сучков. А в ноябре 2025 года в ведомстве сменился руководитель — вместо ушедшего на пенсию Николая Савруна назначили Валерия Войнова.
