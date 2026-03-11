Ричмонд
Еще один зампрокурора Воронежской области покинул свой пост

Вслед за Сучковым ушел и Панаско.

Еще один заместитель прокурора Воронежской области покинул свой пост. Об этом стало понятно после того, как из раздела «Руководство» на сайте надзорного ведомства исчезла информация про Константина Панаско.

Напомним, что в прошлом месяце ушел еще один заместитель прокурора региона — Сергей Сучков. А в ноябре 2025 года в ведомстве сменился руководитель — вместо ушедшего на пенсию Николая Савруна назначили Валерия Войнова.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27−27−927 или напишите нам «Вконтакте».