Чиновник о «ликвидации рельсов из-за элитной стройки»: не буду комментировать

Напомним, что жители Калининграда, принимавшие участие в общественных обсуждениях проекта поправок в Правила землепользования и застройки областного центра, высказались против увеличения этажности строительства в начале проспекта Победы, мотивируя это тем, что указанные изменения ухудшают условия проживания в данном районе. В частности, калининградцы обратили внимание, что размер земельного участка площадью 835 кв. м не соответствует параметрам застройки, предусмотренным для зоны Ж-2 (от 5 до 8 этажей). Однако власти внесли изменения в ПЗЗ и выдали разрешение на строительство пятиэтажного дома.