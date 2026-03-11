Пьяный водитель из Волгограда пытался подкупить инспектора ДПС

После задержания и доставки в больницу, мужчина решил пойти на крайние меры. Он предложил инспектору ДПС 50 тысяч рублей в качестве взятки, обещая привезти деньги, если тот согласится. Но полицейский оказался принципиальным: он отказался от незаконного предложения и сразу же сообщил о попытке подкупа в дежурную часть.