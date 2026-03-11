Пьяный водитель из Волгограда пытался подкупить инспектора ДПС

В Волгоградской области завершилось расследование уголовного дела: прокуратура Ленинского района передала в суд материалы по обвинению 35-летнего волгоградца в попытке дачи взятки. Мужчина, находясь за рулем пьяным и без прав, спровоцировал ДТП и попытался откупиться от инспектора ДПС, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную прокуратуру.
История началась 13 декабря 2025 года, когда около часа ночи сотрудники ДПС заметили автомобиль, которым управлял обвиняемый. Он был сильно пьян. На законные требования полицейских остановиться водитель не реагировал. Вместо этого он попытался скрыться, совершая опасные маневры, и в итоге врезался в патрульный автомобиль.
После задержания и доставки в больницу, мужчина решил пойти на крайние меры. Он предложил инспектору ДПС 50 тысяч рублей в качестве взятки, обещая привезти деньги, если тот согласится. Но полицейский оказался принципиальным: он отказался от незаконного предложения и сразу же сообщил о попытке подкупа в дежурную часть.
Стоит отметить, что этот случай может обернуться для водителя серьезными последствиями. Максимальное наказание за попытку дачи взятки в значительном размере предусматривает до 8 лет лишения свободы.