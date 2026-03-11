Директор ЕСОО: мы не готовы принимать строительные отходы и порубочные остатки

«Единая система обращения с отходами» пока не готова принимать строительные отходы и порубочные остатки. О том, что оборудованием площадок накопления для этого вида отходов должны заниматься муниципалитеты, в среду, 11 марта, сообщил директор ЕСОО Виталий Руткаускас на заседании комитета по экологии и природопользованию в Калининградской Торгово-промышленной палате. При этом Руткаускас не смог ответить, сколько таких площадок необходимо, так как расчеты еще не производились.