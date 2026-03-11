В МВД предупредили о мошенничестве с оформлением загранпаспорта в интернете

Как отметили в МВД, вместе с основным пакетом документов необходимо предоставить также письмо из организации здравоохранения РФ, подтверждающее необходимость срочной поездки на лечение за пределы страны, письмо зарубежной медорганизации о необходимости экстренного лечения за пределами России и заключение медорганизации по месту жительства больного, а также заверенное сообщение, поступившее из-за рубежа, о тяжёлом заболевании близкого родственника или его смерти.