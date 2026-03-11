В МВД предупредили о мошенничестве с оформлением загранпаспорта в интернете

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Мошенники распространяют в интернете рекламную информацию о возможности оформить загранпаспорт за несколько дней, предупредили в Миграционной службе МВД РФ.
«В сети интернет распространяется информация рекламного характера о возможности оформить загранпаспорт за несколько дней. Будьте внимательны — это мошенничество!», — говорится в сообщении.
Правоохранители напомнили, что срочное оформление загранпаспорта, при этом только старого образца сроком на пять лет, возможно только при необходимости экстренного лечения за рубежом или тяжелой болезни или смерти близкого родственника. К таким родственникам относятся супруги, родители, дети, усыновители, усыновлённые, родные братья и сёстры, дедушки и бабушки, внуки.
Как подчеркнули в ведомстве, только в данных ситуациях загранпаспорт оформят в течение трех рабочих дней. Кроме того, заявление и документы всегда подаются только лично в территориальный орган МВД России.
Как отметили в МВД, вместе с основным пакетом документов необходимо предоставить также письмо из организации здравоохранения РФ, подтверждающее необходимость срочной поездки на лечение за пределы страны, письмо зарубежной медорганизации о необходимости экстренного лечения за пределами России и заключение медорганизации по месту жительства больного, а также заверенное сообщение, поступившее из-за рубежа, о тяжёлом заболевании близкого родственника или его смерти.
«Будьте бдительны, не попадайтесь на уловки мошенников и не пользуйтесь услугами частных организаций, предлагающих сомнительные услуги в оформлении загранпаспортов за деньги!», — заключили в ведомстве.