Круглогодичные рейсы запустят из Иркутска в Гуанчжоу

Прямые рейсы из Иркутска в Гуанчжоу переведут на круглогодичную основу. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе авиакомпании, это связано с увеличением спроса на направление.
— Мы последовательно расширяем географию полетов для жителей Сибири. Уверены, что маршруты будут востребованы как у деловых путешественников, так и у туристов, — прокомментировал авиаперевозчик.
Важно, что будет сохранено и прямое авиасообщение из столицы Приангарья в Пекин и Шанхай.
