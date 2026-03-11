Круглогодичные рейсы запустят из Иркутска в Гуанчжоу

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что женщина умерла, скрыв от дочери тайну прошлого. Теперь жительница Забайкалья ищет сестру, которую ее мама оставила в роддоме. Девушка, оставленная в матерью, со временем самостоятельно начала поиски своей семьи, разместив объявление в газете.