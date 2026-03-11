Закон о ленд-лизе был подписан 85 лет назад

Через Норвежское море, за контроль над которым боролась Германия, в северные советские порты потянулись конвои с танками и самолетами и успели почти вовремя. К концу 1941 года, во времена решающей битвы за Москву, у Красной армии оставалось всего около 7−8 тысяч танков, из которых к средним и тяжелым относились лишь 1400. К этому моменту Британия успела поставить не так много — всего 466 машин, но среди них было 216 средних «Валентайнов» и 145 тяжелых «Матильд». Примерно столько же в тот период было поставлено самолетов: около 400 единиц, из которых до конца года вступили в строй 96, почти все — истребители Hawker Hurricane и американский P-40 Tomahawk.