Ростовчанка предстанет перед судом за наезд на велосипедистку и побег с места ДТП

В Ростове завершили расследование уголовного дела в отношении 64-летней местной жительницы. Ее обвиняют в совершении преступлений сразу по двум статьям. Она нарушила правила дорожного движения и оставила в опасности сбитого человека. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.
По данным следствия, в апреле 2024 года женщина, управляя легковым автомобилем, двигалась по проспекту Стачки. При выполнении маневра она допустила столкновение с 32-летней велосипедисткой. От удара вторая потеряла равновесие и упала, получив телесные повреждения. Водитель оставила потерпевшую в беспомощном состоянии и скрылась с места аварии.
Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
