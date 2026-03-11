Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовчанка предстанет перед судом за наезд на велосипедистку и побег с места ДТП

В Ростове будут судить 64-летнюю женщину за ДТП с велосипедисткой на проспекте Стачки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове завершили расследование уголовного дела в отношении 64-летней местной жительницы. Ее обвиняют в совершении преступлений сразу по двум статьям. Она нарушила правила дорожного движения и оставила в опасности сбитого человека. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.

По данным следствия, в апреле 2024 года женщина, управляя легковым автомобилем, двигалась по проспекту Стачки. При выполнении маневра она допустила столкновение с 32-летней велосипедисткой. От удара вторая потеряла равновесие и упала, получив телесные повреждения. Водитель оставила потерпевшую в беспомощном состоянии и скрылась с места аварии.

Сейчас следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!