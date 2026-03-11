Ростовчанка предстанет перед судом за наезд на велосипедистку и побег с места ДТП

По данным следствия, в апреле 2024 года женщина, управляя легковым автомобилем, двигалась по проспекту Стачки. При выполнении маневра она допустила столкновение с 32-летней велосипедисткой. От удара вторая потеряла равновесие и упала, получив телесные повреждения. Водитель оставила потерпевшую в беспомощном состоянии и скрылась с места аварии.