В Павловске началось строительство современных очистных сооружений

В Павловске началось строительство комплекса современных очистных сооружений, сообщили в областном правительстве.
Реализация масштабного инфраструктурного проекта идет за счет средств казначейского инфраструктурного кредита. Как пояснили власти, этот вариант финансирования не обременит бюджет новыми расходами и при этом имеет строго целевое направление.
Благодаря качественной подготовке заявки на этот проект, правительственная комиссия по региональному развитию одобрила ее и выделила на эти цели 2,46 млрд рублей. Проект рассчитан на 2025−2028 годы. Новые очистные сооружения обеспечат качественное водоотведение для 21 тысячи жителей Павловска, а также для предприятия «Агроэко-Юг». Мощность очистных составит 11 200 кубометров в сутки, а протяженность новых канализационных сетей — 1,1 километра.
«Исключительная важность данного проекта еще и в том, что это повысит надежность не только водоотведения, но и водоснабжения — ведь одна система является продолжением другой», — добавили в отделе модернизации министерства ЖКХ и энергетики Воронежской области.
Подрядчиком выступило ООО «Дон-Строй». На сегодняшний день уже завершена подготовка: расчистка участка, устройство временной дороги, разработка котлованов и траншеи. Сейчас идет закупка оборудования, а также продолжаются работы по устройству фундаментов, подбетонки и подпорной стены, поставлены пожарные емкости. Строительство идет строго по графику и контролируются специалистами министерства.