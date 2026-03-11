В Павловске началось строительство современных очистных сооружений

Благодаря качественной подготовке заявки на этот проект, правительственная комиссия по региональному развитию одобрила ее и выделила на эти цели 2,46 млрд рублей. Проект рассчитан на 2025−2028 годы. Новые очистные сооружения обеспечат качественное водоотведение для 21 тысячи жителей Павловска, а также для предприятия «Агроэко-Юг». Мощность очистных составит 11 200 кубометров в сутки, а протяженность новых канализационных сетей — 1,1 километра.