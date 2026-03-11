«Давайте подождём»: Антон Романов о транспортной схеме и миллиардах на трамвай

— Мы не скрываем этого приоритета, мы всегда в этой парадигме и двигаемся. Мы всё просчитываем с точки зрения того, как на ту или иную группу повлияет то или иное решение, какие есть потери либо какие есть приобретения. И на чаше весов мы всегда сравниваем пассажировместимость, провозную способность транспортного средства. Парадигма эта нами закреплена, мы её придерживаемся и в ней живём, и в ней развиваемся. Хотелось бы, конечно же, всем вместе максимально больше сделать за проведённый отрезок времени, за год, чтобы увеличить и количество, и качество.