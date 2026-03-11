В Госдуме доработали проект об упрощении оформления двойной фамилии в браке

Парламентарий напомнила, что фактически возможность взять двойную фамилию есть и сейчас, но с помощью более сложной процедуры: сначала регистрируется брак, а затем человек отдельно подает заявление на смену фамилии. По ее словам, проект делает процедуру логичной: все можно оформить сразу при регистрации брака. Она подчеркнула, что это убирает лишний шаг — и для людей, и для сотрудников ЗАГСов.