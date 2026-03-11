Икону Николая Чудотворца XIX века восстановили в Ленобласти

Реставраторы из Ленинградской области восстановили икону Николая Чудотворца XIX века. Об этом сообщил Online47 со ссылкой на губернатора региона Александра Дрозденко. Образ поступил в аварийном состоянии. Его деревянная основа оказалась покрыта копотью, а красочный слой почти весь отслоился.
— Специалисты удалили многолетние загрязнения, укрепили грунт и аккуратно восстановили утраченные элементы изображения, — уточнило издание.
Кропотливый труд вернул иконе первоначальный облик. Скоро она может вернуться в коллекцию Пикалевского музея, которому принадлежит.
Напомним, недавно при реставрации церкви Смольного монастыря мастера обнаружили изображения Святых Великомучениц. Отдельного внимания также заслужила лепнина, где каждая фигурка, ветка и бутон цветка — олицетворение индивидуальности, о чем ранее рассказывала «КП-Петербург».