Калининградцы, использующие ИИ, экономят около 2,5 часа ежедневно — аналитики

Жители региона стали чаще пользоваться нейросетями.

Треть работающих жителей Калининградской области применяют ИИ-инструменты в работе с той или иной регулярностью. При этом только 9% используют ИИ каждый день, 13% обращаются к нему несколько раз в неделю, еще 8% — несколько раз в месяц. Как сообщают аналитики «Авито Работы» со ссылкой на результат опроса, калининградцы в среднем экономят 2,5 часа рабочего времени благодаря использованию ИИ.

Чаще всего сотрудники используют нейросети для подготовки текстов — писем, презентаций, отчетов (45%), поиска и резюмирования информации (42%).

Значительная доля пользователей также применяет технологии для создания картинок.

Почти треть (27%) опрошенных использует ИИ для генерации идей.