Калининградцы, использующие ИИ, экономят около 2,5 часа ежедневно — аналитики

Треть работающих жителей Калининградской области применяют ИИ-инструменты в работе с той или иной регулярностью. При этом только 9% используют ИИ каждый день, 13% обращаются к нему несколько раз в неделю, еще 8% — несколько раз в месяц. Как сообщают аналитики «Авито Работы» со ссылкой на результат опроса, калининградцы в среднем экономят 2,5 часа рабочего времени благодаря использованию ИИ.