Почти на 9% выросла реальная зарплата в Воронежской области

Статистические данные по итогам 2025 года рисуют картину стремительного роста благосостояния в Воронежской области. Согласно официальным отчетам, средняя номинальная зарплата в регионе подскочила на 19,4% в сравнении с 2024-м годом, достигнув 75 524 рублей. Особое внимание привлекает декабрьский показатель в 97,5 тысяч рублей, однако стоит учитывать, что этот «всплеск» традиционно обусловлен годовыми премиями и бонусами. Также аналитики заявляют о росте реальных зарплат на 8,9%. Данные предоставил Воронежстат 11 марта.