Почти на 9% выросла реальная зарплата в Воронежской области

Статистические данные по итогам 2025 года рисуют картину стремительного роста благосостояния в Воронежской области. Согласно официальным отчетам, средняя номинальная зарплата в регионе подскочила на 19,4% в сравнении с 2024-м годом, достигнув 75 524 рублей. Особое внимание привлекает декабрьский показатель в 97,5 тысяч рублей, однако стоит учитывать, что этот «всплеск» традиционно обусловлен годовыми премиями и бонусами. Также аналитики заявляют о росте реальных зарплат на 8,9%. Данные предоставил Воронежстат 11 марта.
Финансовый «прорыв» обеспечивают узкие ниши: IT-сектор, финансовая сфера и оборонно-промышленный комплекс (производство электроники и оптики), где зарплаты превышают средние по области в 1,5−1,6 раза. В то время как аграрный сектор лишь номинально дотягивает до среднеобластной планки (100,1%).
Наиболее пессимистичная ситуация сохраняется в легкой промышленности и сфере услуг. В производстве одежды работники получают лишь 39,2% от среднего показателя по региону (менее 30 тысяч рублей). Аналогичный разрыв наблюдается в общепите и гостиничном бизнесе, где доходы едва превышают две трети от среднеобластных.