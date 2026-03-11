Цвет василька: в «Пакгаузе» отрылась выставка о королеве Луизе

О королеве Луизе, которую называли «духовной покровительницей Пруссии», действительно ходит много историй разной степени достоверности. Некоторые, например, приписывают ей связь с Наполеоном, на которую она якобы пошла, чтобы смягчить крайне невыгодные для Пруссии условия заключенного в 1807 году Тильзитского мира. Куратор выставки — начальник выставочного отдела Музея Мирового океана Марина Королёва придерживается иной точки зрения. «Королева Луиза была верна мужу — Фридриху Вильгельму III, — заверила она корреспондента “Нового Калининграда”. — И у неё не было связи ни с Наполеоном, ни с Александром I». Но как бы то ни было, повлиять на ход переговоров королева Луиза пыталась, причем делала это самоотверженно, и, возможно, этим заслужила народную любовь. Современники называли её ангелом и «королевой сердец». Ушедшая в 34 года, она осталась в памяти потомков молодой и прекрасной. Многие знаковые объекты в Калининградской области связаны с её именем. В Калининграде это кирха (сегодня Театр кукол), бывшая женская гимназия (ныне школа Nº 41), форт Nº 6. В Зеленоградске — гостиница и бювет, в Советске — мост и кафе. И это, конечно, не полный список.