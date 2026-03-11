Ричмонд
Прокуратура оспаривает коттеджную застройку в Малиновке: земля оказалась «транспортной»

Источник: Янтарный край

Прокуратура Калининградской области выявило нарушения при предоставлении участка в посёлке Малиновка: местные чиновники сдали в аренду более 6,6 тысячи квадратов под строительство жилого комплекса, хотя эта земля относится к зоне транспортной инфраструктуры и является территорией общего пользования.

Кадастровая стоимость участка превышает 5,4 миллиона рублей.

Прокуратура направила в суд иск с требованием признать формирование участка незаконным и снести уже возведённые строения. Заседание пока не завершилось.