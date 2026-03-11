Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны прокомментировало награждение званием Героя России Ярашева

Минобороны: благодаря действиям Героя РФ Ярашева не был допущен прорыв обороны.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Благодаря самоотверженным действиям рядового Сергея Ярашева, который в одиночку в течение 68 дней удерживал позиции, был не допущен прорыв обороны, сообщили в Минобороны РФ.

Накануне, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российских лидер Владимир Путин дал поручение подготовить указ о награждении звездой Героя России 21-летнего Сергея Ярашева, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении. Соответствующий указ был опубликован 11 марта.

«Благодаря решительными самоотверженным действиям рядового Сергея Ярашева был не допущен прорыв обороны в районе ответственности, что обеспечило успех подразделений бригады на направлении наступления», — говорится в сообщении.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше