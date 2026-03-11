Минобороны прокомментировало награждение званием Героя России Ярашева

Накануне, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российских лидер Владимир Путин дал поручение подготовить указ о награждении звездой Героя России 21-летнего Сергея Ярашева, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении. Соответствующий указ был опубликован 11 марта.