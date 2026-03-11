МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Благодаря самоотверженным действиям рядового Сергея Ярашева, который в одиночку в течение 68 дней удерживал позиции, был не допущен прорыв обороны, сообщили в Минобороны РФ.
Накануне, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российских лидер Владимир Путин дал поручение подготовить указ о награждении звездой Героя России 21-летнего Сергея Ярашева, который в одиночку 68 дней удерживал позиции в районе населенного пункта Гришино на красноармейском направлении. Соответствующий указ был опубликован 11 марта.
«Благодаря решительными самоотверженным действиям рядового Сергея Ярашева был не допущен прорыв обороны в районе ответственности, что обеспечило успех подразделений бригады на направлении наступления», — говорится в сообщении.