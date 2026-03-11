Роспотребнадзор: вся область относится к зоне клещевого энцефалита

«Сезон начинается ровно тогда, когда просыпаются клещи. А клещи просыпаются тогда, когда температура воздуха соответствует где-то 5°. Вот пять градусов стукнуло, и мы говорим о том, что клещи проснулись, и в это время они с самого начала наиболее опасны, потому что они очень активные и голодные, начинают искать свою жертву», — пояснила Бабура.