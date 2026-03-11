Ричмонд
В Шахтах при пожаре в пятиэтажке пострадал 76-летний пенсионер

В Шахтах пожарные эвакуировали четырех человек из горящей пятиэтажки на Достоевского.

Источник: Комсомольская правда

10 марта в Шахтах произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Достоевского. Возгорание случилось в квартире на первом этаже. Об этом сообщили в донском МЧС.

По предварительной информации, причиной стали оставленные без присмотра горящие свечи, от которых загорелись домашние вещи. Площадь пожара составила 50 квадратных метров.

В результате происшествия пострадал 76-летний пенсионер. Мужчина был эвакуирован спасателями через окно и передан бригаде скорой медицинской помощи с ожогами. Его супруга смогла покинуть горящую квартиру самостоятельно. С верхних этажей с помощью дыхательных аппаратов пожарные вывели четырех жильцов, включая двухлетнего ребенка и его мать.

На месте работали 15 спасателей с привлечением шести единиц техники.

