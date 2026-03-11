В Шахтах при пожаре в пятиэтажке пострадал 76-летний пенсионер

В результате происшествия пострадал 76-летний пенсионер. Мужчина был эвакуирован спасателями через окно и передан бригаде скорой медицинской помощи с ожогами. Его супруга смогла покинуть горящую квартиру самостоятельно. С верхних этажей с помощью дыхательных аппаратов пожарные вывели четырех жильцов, включая двухлетнего ребенка и его мать.