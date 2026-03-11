С 1 июня запустят сезонный поезд Калининград — Челябинск. Состав будет курсировать до 28 сентября. Об этом сообщается на сайте РЖД.
Поезд будет отправляться с Южного вокзала по понедельникам в 9:55 и следовать через Смоленск, Тулу, Пензу, Сызрань, Самару и Уфу. В Челябинск состав станет прибывать по четвергам в 6:18. Время в пути составит два дня 17 часов и 23 минуты.
Обратно из Челябинска состав будет отправляться по четвергам в 21:35 и прибывать на Южный вокзал Калининграда в воскресенье в 13:25.
Продажа билетов на поезда дальнего следования открыта за 90 суток до даты отправления. Получить всю актуальную информацию и оформить проездные документы можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте ОАО «РЖД», в железнодорожных кассах, а также по телефону Центра поддержки клиентов: 8−800−775−00−00 (звонок из любой точки России бесплатный).