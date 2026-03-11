С 1 июня запустят сезонный поезд Калининград — Челябинск

Поезд будет отправляться с Южного вокзала по понедельникам в 9:55 и следовать через Смоленск, Тулу, Пензу, Сызрань, Самару и Уфу. В Челябинск состав станет прибывать по четвергам в 6:18. Время в пути составит два дня 17 часов и 23 минуты.