В Ростове депутат заявила, что аборты без медпоказаний необходимо выводить из ОМС

— Наши врачи единогласно выступают за вывод прерывания беременности из системы обязательного медицинского страхования. Если на это нет назначений, жизнь женщины нужно спасать, но добровольные процедуры не должны оплачиваться за государственные деньги, — подчеркнула Екатерина Стенякина.