В Ростове депутат заявила, что аборты без медпоказаний необходимо выводить из ОМС

Депутат Государственной Думы Екатерина Стенякина заявила, что аборты без медпоказаний необходимо выводить из ОМС. Такую позицию парламентарий озвучила в среду, 11 марта, на пресс-конференции в центре «ТАСС Юг» по итогам регионального женского форума — масштабной площадки, где активные жительницы Дона совместно с властями разрабатывают социально-значимые инициативы.
По словам спикера, вопрос демографии напрямую связан с национальной безопасностью. Прозвучавшую идею активно разделяет медицинское сообщество региона, призывая оставить бесплатное прерывание беременности только для случаев прямой угрозы жизни и здоровью пациентки.
— Наши врачи единогласно выступают за вывод прерывания беременности из системы обязательного медицинского страхования. Если на это нет назначений, жизнь женщины нужно спасать, но добровольные процедуры не должны оплачиваться за государственные деньги, — подчеркнула Екатерина Стенякина.
Также спикер обратила внимание на нехватку государственных центров репродукции. Депутат отметила, что в стране работает слишком мало бюджетных учреждений такого профиля, поэтому процессы подготовки к деторождению и помощь семьям должны активнее опираться на государственную поддержку.
