Нейросеть в шесть раз ускорит проверку тетрадей в школах в Подмосковье

«Новый пилотный проект с использованием искусственного интеллекта запустили в школах Дмитрова, Щелкова, Мытищ и Богородского округа. Нейросеть поможет ускорить проверку тетрадей в шесть раз. В сентябре инициативу распространят на все образовательные учреждения региона», — говорится в сообщении 360.ru.