Нейросеть в шесть раз ускорит проверку тетрадей в школах в Подмосковье

360.ru: нейросеть в шесть раз ускорит проверку тетрадей в школах в Подмосковье.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Новый пилотный проект с использованием искусственного интеллекта запустили в ряде школ Подмосковья, нейросеть поможет ускорить проверку тетрадей в шесть раз, сообщили 360.ru.

«Новый пилотный проект с использованием искусственного интеллекта запустили в школах Дмитрова, Щелкова, Мытищ и Богородского округа. Нейросеть поможет ускорить проверку тетрадей в шесть раз. В сентябре инициативу распространят на все образовательные учреждения региона», — говорится в сообщении 360.ru.

Отмечается, что цифровой помощник способен проверять письменные работы учеников, что помогает педагогам сосредоточиться на методической части. Сообщается, что процедура состоит из нескольких этапов: сначала учитель проводит урок, делает снимки страниц с работами, затем загружает их в систему.

«ИИ анализирует фотографии, выявляет ошибки, предлагает предварительную оценку и комментарий. Педагог получает распознанный текст и может подтвердить или изменить отметку перед внесением в электронный журнал», — добавляется в сообщении.

Кроме того, в системе есть возможность обратной связи, чтобы учитель мог оставлять рекомендации по улучшению результатов.