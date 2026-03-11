Ричмонд
Боец из Слюдянского района Антон Жеймайтес героически погиб в зоне СВО

36-летнего военнослужащего не стало 26 сентября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Слюдянском районе простились с бойцом Антоном Жеймайтесом, который погиб на специальной военной операции. Как рассказал мэр района Алексей Шульц, боец родился 25 декабря 1989 года в Култуке.

— После окончания школы Антон устроился разнорабочим. А в 2023 году мужчина отправился «за ленточку» защищать Родину, — уточняется в сообщении.

Спустя два года, 26 сентября 2025 года, при исполнении воинского долга, Антон Жеймайтес погиб. У него остались мама, супруга, сёстры и брат. Родные и друзья проводили героя в последний путь 11 марта 2026 года в храме Николая Чудотворца.

