Боец из Слюдянского района Антон Жеймайтес героически погиб в зоне СВО

В Слюдянском районе простились с бойцом Антоном Жеймайтесом, который погиб на специальной военной операции. Как рассказал мэр района Алексей Шульц, боец родился 25 декабря 1989 года в Култуке.
— После окончания школы Антон устроился разнорабочим. А в 2023 году мужчина отправился «за ленточку» защищать Родину, — уточняется в сообщении.
Спустя два года, 26 сентября 2025 года, при исполнении воинского долга, Антон Жеймайтес погиб. У него остались мама, супруга, сёстры и брат. Родные и друзья проводили героя в последний путь 11 марта 2026 года в храме Николая Чудотворца.
