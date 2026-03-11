«Люди набились в лодку и она пошла ко дну»: как на Куршском заливе спасали тонущих рыбаков в 1994 году

«Среди спасённых были знакомые из Рябиновки, из Гурьевска. Вот один рыбак вместе со своей женой часто приезжал ко мне в гости, как к родному сыну. Почти породнились после того, как я его спас. Они были в возрасте, сейчас их уже нет в живых. Вообще, тяжело всё это вспоминать. Но если бы я тогда не пошёл — там бы ещё больше осталось», — говорит Фадеев.