Медпомощь при гепатите С стала доступнее в Самарской области

️ «В Самарской области 12 медорганизаций задействованы в этой помощи — в Сызрани, Тольятти, Самаре, Кинеле, Кинель-Черкассах. Все пациенты с выявленным заболеванием находятся на диспансерном наблюдении, для назначения противовирусной терапии оформляются документы и передаются в областной гепатологический центр», — рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области Елена Стребкова.
В этом году будут увеличены квоты на лечение пациентов с гепатитом С.
«По федеральному проекту в прошлом году были пролечены 369 пациентов, в этом году планируется около 1000. За счет средств обязательного медицинского страхования в прошлом году пролечили около 900 пациентов, в этом планируется около 1600 человек», — подчеркнула Елена Стребкова.
Пациенты получают лекарственные препараты по назначенной схеме, лечение проводится в течение 2 −3 месяцев.
«После окончания терапии пациент сдает анализ ПЦР, это называется вирусологическим ответом. Если этот результат отрицательный, то считается, что пациент вылечился от гепатита С и его снимают с учета у инфекциониста. Если у пациента есть сопутствующие заболевания, либо гепатит уже нанес урон печени и сформировался тяжелый фиброз или цирроз печени, то пациент находится на диспансерном наблюдении у терапевта или гастроэнтеролога», — пояснила эксперт.
Гепатит С — заболевание, которое вызывается вирусом гепатита С. При этом поражается преимущественно печень, однако могут повреждаться и другие важные органы, например, почки или щитовидная железа.
Вирус находится в большом количестве в крови и других биологических жидкостях инфицированного человека. Заражение чаще всего происходит, когда кровь инфицированного человека попадает в кровь или на поврежденную кожу (слизистые оболочки) другого человека.
Мероприятия включены в федеральный проект «Борьба с хроническим гепатитом С и минимизация риска этого заболевания». Он является частью нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.