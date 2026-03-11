Медпомощь при гепатите С стала доступнее в Самарской области

«После окончания терапии пациент сдает анализ ПЦР, это называется вирусологическим ответом. Если этот результат отрицательный, то считается, что пациент вылечился от гепатита С и его снимают с учета у инфекциониста. Если у пациента есть сопутствующие заболевания, либо гепатит уже нанес урон печени и сформировался тяжелый фиброз или цирроз печени, то пациент находится на диспансерном наблюдении у терапевта или гастроэнтеролога», — пояснила эксперт.