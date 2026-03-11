В Омской области ограничили движение из-за ураганного ветра и метели

Ограничение начало действовать с 18:00 по местному времени 11 марта 2026 года. Запрет распространяется на пассажирские автобусы, маршрутные такси, легковые такси, а также негабаритные и тяжеловесные грузовые транспортные средства. Речь идет об участках трасс Р-402, Р-254 «Иртыш», в том числе Южного обхода Омска, и А-320 в границах региона.