В Омской области ограничили движение из-за ураганного ветра и метели

В Омской области введено временное ограничение движения транспорта на участках федеральных автомобильных дорог из-за неблагоприятных погодных условий. Мера принята в целях обеспечения безопасности дорожного движения в условиях штормового предупреждения.
Ограничение начало действовать с 18:00 по местному времени 11 марта 2026 года. Запрет распространяется на пассажирские автобусы, маршрутные такси, легковые такси, а также негабаритные и тяжеловесные грузовые транспортные средства. Речь идет об участках трасс Р-402, Р-254 «Иртыш», в том числе Южного обхода Омска, и А-320 в границах региона.
Причиной введения ограничений стали очень сильный ветер порывами до 26 метров в секунду, снег и метель, существенно ухудшающие видимость на дорогах. Такие погодные условия создают повышенную опасность для крупногабаритного и пассажирского транспорта, в том числе из-за риска заносов, снижения сцепления колес с дорожным покрытием и ограничения видимости.
Ориентировочное время окончания действия ограничений — 1:00 по местному времени 12 марта 2026 года. При этом в пресс-службе отметили, что срок может быть изменен в случае продолжения неблагоприятных метеорологических явлений.
