Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии может появиться День работника органов опеки и попечительства

Профессиональный праздник для 380 специалистов предложили отмечать 12 марта.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии хотят учредить новый профессиональный праздник — День работника органа опеки и попечительства. По предложению депутатов Курултая, отмечать его планируют ежегодно 12 марта.

Как пояснил председатель парламента Константин Толкачев, дата выбрана не случайно: именно 12 марта 1891 года был принят закон «О детях усыновленных и узаконенных». Сейчас в республике работают 70 отделов опеки, в которых трудятся 380 специалистов. По словам Толкачева, учреждение профессионального праздника — способ поблагодарить их за труд, подчеркнуть значимость их работы и поднять престиж профессии.

Законопроект могут принять в первом чтении на заседании Курултая в конце марта.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.