В Башкирии может появиться День работника органов опеки и попечительства

Как пояснил председатель парламента Константин Толкачев, дата выбрана не случайно: именно 12 марта 1891 года был принят закон «О детях усыновленных и узаконенных». Сейчас в республике работают 70 отделов опеки, в которых трудятся 380 специалистов. По словам Толкачева, учреждение профессионального праздника — способ поблагодарить их за труд, подчеркнуть значимость их работы и поднять престиж профессии.