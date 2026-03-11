В Башкирии может появиться День работника органов опеки и попечительства

В Башкирии хотят учредить новый профессиональный праздник — День работника органа опеки и попечительства. По предложению депутатов Курултая, отмечать его планируют ежегодно 12 марта.
Как пояснил председатель парламента Константин Толкачев, дата выбрана не случайно: именно 12 марта 1891 года был принят закон «О детях усыновленных и узаконенных». Сейчас в республике работают 70 отделов опеки, в которых трудятся 380 специалистов. По словам Толкачева, учреждение профессионального праздника — способ поблагодарить их за труд, подчеркнуть значимость их работы и поднять престиж профессии.
Законопроект могут принять в первом чтении на заседании Курултая в конце марта.
