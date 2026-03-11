В Симферопольском цирке назначена исполняющая обязанности директора

«В ходе собрания коллектива, Министерство культуры Республики Крым в лице Министра культуры Республики Крым Манежиной Татьяны Анатольевны и Заместителя Министра культуры Республики Крым Терещенко Андрея Николаевича объявило о назначении Тезиковой Олимпии Борисовны исполняющей обязанности директора — художественного руководителя Симферопольского государственного цирка имени Б. Тезикова», — сообщили в пресс-службе цирка.
В пресс-службе подчеркнули, что это назначение стало символом преемственности традиций, уважения к истории и уверенного движения вперед для всего коллектива.
«Это назначение имеет особое значение для нашего цирка. Олимпия Борисовна продолжит семейное дело своих выдающихся предшественников — великого деда и отца, чьи имена неразрывно связаны с историей и развитием циркового искусства в Симферополе», — сказано в сообщении.
Директор симферопольского цирка Борис Тезиков ушел из жизни 28 февраля в возрасте 65 лет.