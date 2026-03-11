Волгоградцам объяснили, как получить вычеты за фитнес и спорт

Важно отметить, что претендовать на вычет НДФЛ волгоградцы могут не только в тех случаях, когда занятия посещали они лично. Рассчитывать на компенсацию части расходов можно и в том случае, например, если налогоплательщик оплачивал спортивную секцию для ребенка.