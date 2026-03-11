ЖКХ назвало районы Минска, где больше всего нужен капремонт жилых домов

По словам начальника отдела капитального ремонта Минского городского жилищного хозяйства Екатерины Казак, больше всего по техническому состоянию нуждаются в ремонте жилые дома в Заводском, Партизанском и Первомайском районах. Чиновница отметила, что в более молодых районах, Фрунзенском и Московском, ремонтируют дома постройки конца восьмидесятых и где-то начала девяностых годов прошлого века.