ЖКХ назвало районы Минска, где больше всего нужен капремонт жилых домов

Стало известно, в каких районах Минска жилье больше всего нуждается в капитальном ремонте, пишет БелТА.
По словам начальника отдела капитального ремонта Минского городского жилищного хозяйства Екатерины Казак, больше всего по техническому состоянию нуждаются в ремонте жилые дома в Заводском, Партизанском и Первомайском районах. Чиновница отметила, что в более молодых районах, Фрунзенском и Московском, ремонтируют дома постройки конца восьмидесятых и где-то начала девяностых годов прошлого века.
— В более старых районах — Партизанском, Заводском, Центральном — ремонтируются дома конца семидесятых, начала восьмидесятых годов, — рассказала она.
По утвержденной на пятилетку программе в Минске 2026 году нужно будет капитально отремонтировать около 780 тысяч квадратных метров жилья.
— Это будет 141 жилой дом. На сегодняшний день определены все адресации и подрядные организации, — указала представитель ЖКХ.
В некоторых районах уже достаточно активно идут строительно-монтажные работы, а где-то еще только начались подготовительные работы.
