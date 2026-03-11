Ричмонд
ЖКХ назвало районы Минска, где больше всего нужен капремонт жилых домов

ЖКХ назвало самые нуждающиеся в капремонте жилья районы Минска.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, в каких районах Минска жилье больше всего нуждается в капитальном ремонте, пишет БелТА.

По словам начальника отдела капитального ремонта Минского городского жилищного хозяйства Екатерины Казак, больше всего по техническому состоянию нуждаются в ремонте жилые дома в Заводском, Партизанском и Первомайском районах. Чиновница отметила, что в более молодых районах, Фрунзенском и Московском, ремонтируют дома постройки конца восьмидесятых и где-то начала девяностых годов прошлого века.

— В более старых районах — Партизанском, Заводском, Центральном — ремонтируются дома конца семидесятых, начала восьмидесятых годов, — рассказала она.

По утвержденной на пятилетку программе в Минске 2026 году нужно будет капитально отремонтировать около 780 тысяч квадратных метров жилья.

— Это будет 141 жилой дом. На сегодняшний день определены все адресации и подрядные организации, — указала представитель ЖКХ.

В некоторых районах уже достаточно активно идут строительно-монтажные работы, а где-то еще только начались подготовительные работы.

К слову, мы писали, что Минск не попал в список лучших населенных пунктов по этому критерию. А ранее власти Беларуси назвали лучшие города и деревни страны.

Также «Минсктранс» назвал причину остановки трамвайного движения в Минске 11 марта.