Исчезновение мальчиков и девочки в Звенигороде: к поискам детей подключили авиацию

В Звенигороде и близлежащей местности к поискам троих пропавших детей привлекли авиацию. Об этом, ссылаясь на пресс-службу ПСО «ЛизаАлерт», РИА Новости пишет в среду, 11 марта.
«Сегодня к работе подключилась авиация: над местом поиска совершал облёт вертолет ВПСО “Ангел”. Также для осмотра русла реки и прибрежной полосы с воздуха был задействован легкомоторный самолёт SkyLiader 500 — это позволило расширить зону видимости и детально обследовать труднодоступные участки акватории», — заявили в поисково-спасательном отряде.
Пропали 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков. Поисковые группы обследуют городскую территорию, берег Москвы-реки и акваторию, где детей в последний раз видели очевидцы. СМИ писали, что один из рыбаков видел тонущих школьников, но решил, что в экстренные службы позвонит кто-то другой. Волонтёры и спасатели продолжают прочёсывать местность.