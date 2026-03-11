Исчезновение мальчиков и девочки в Звенигороде: к поискам детей подключили авиацию

Пропали 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков. Поисковые группы обследуют городскую территорию, берег Москвы-реки и акваторию, где детей в последний раз видели очевидцы. СМИ писали, что один из рыбаков видел тонущих школьников, но решил, что в экстренные службы позвонит кто-то другой. Волонтёры и спасатели продолжают прочёсывать местность.