Жизни пациентов в брянских больницах ничего не угрожает, сообщил Богомаз

БРЯНСК, 11 мар — РИА Новости. Пациенты, которые проходят лечение в больницах Брянской области после атаки ВСУ, стабильны, их жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем канале в MAX.
«Все пациенты, которые находятся на лечении в стационарах в Брянской области, на сегодняшний день стабильны. Все необходимые лекарственные средства, запас крови, все в полном объеме, все есть. В настоящий момент жизни пациентов ничего не угрожает», — написал глава региона.
В среду губернатор навестил пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ на Брянск, которые проходят лечение в областной больнице № 1. В своем канале Max Богомаз уточнил, что пострадавших приняла также городская больница № 4.
«Поступившим была оказана вся необходимая медицинская помощь», — отметил губернатор.
Ранее Богомаз сообщил, что ВСУ ударили во вторник по Брянску семью ракетами Storm Shadow. По последним данным региональных властей, в результате нанесенного ракетного удара шесть человек погибли, еще 42 получили ранения.
По данным официального представителя СК России Светланы Петренко, повреждены более 70 объектов инфраструктуры и транспортные средства, в том числе помещения предприятия гражданского назначения. Возбуждено уголовное дело о теракте (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ).