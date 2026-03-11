Ричмонд
В Госдуме предложили ликвидировать полк ВСУ, атаковавший Брянск

Служащие 413-го полка сил беспилотных систем (СБС) ВСУ, которые участвовали в нанесении ракетного удара по Брянску, не могут считаться воинами, и следует рассмотреть возможность ликвидации этого подразделения. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Собеседник «Ленты.ру» напомнил, что в годы Великой Отечественной войны бойцы мадьярской армии, которая была в составе Вооруженных сил нацистской Германии, издевались над пленными и проявляли жестокость по отношению к гражданскому населению. Тогда Сталин отдал приказ командующему армией и фронтом Ивану Черняховскому уничтожить ее. Армию ликвидировали.

«Когда дивизия солдат гитлеровских пытала Зою Космодемьянскую, Сталин приказал в плен их живыми не брать. Мы должны брать примеры из истории», — резюмировал Колесник.

Ранее представители 413 полка ССО ВСУ взяли на себя ответственность за ракетную атаку на Брянск. Операторы дронов подразделения проводили аэроразведку целей, по которым велся обстрел.

Полк существует с сентября 2024 года. Его состав участвовал в оккупации Курской области, затем был передислоцирован на юг ДНР.