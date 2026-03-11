Ричмонд
В Ростовской области предложили создать «Шолоховскую карту» для семейного туризма

На Дону может появиться аналог Пушкинской карты для отдыха с детьми.

Источник: Комсомольская правда

Во время подведения итогов регионального женского форума на Дону предложили создать «Шолоховскую карту» для семейного туризма. Эту идею озвучили 11 марта на пресс-конференции в центре «ТАСС Юг», посвященной результатам работы масштабной площадки, где активные жительницы совместно с властями разрабатывают социально значимые инициативы.

Посол гостеприимства в Ростовской области Анна Ушакова-Кривоваева рассказала, что новый проект должен стать региональным аналогом популярной молодежной программы. Специальная система лояльности позволит местным жителям посещать достопримечательности на более выгодных финансовых условиях и будет стимулировать внутренний экономический патриотизм.

— Поступило предложение сделать карту для семей по аналогии с той, которой мы поддерживаем молодежь. А почему бы их не поддержать, чтобы они чаще путешествовали по Ростовской области и дети видели свою родину, — поделилась деталями инициативы Анна Ушакова-Кривоваева.

Кроме того, для привлечения гостей из других регионов специалисты разрабатывают идею туристического «донского кешбэка». Программа направлена на то, чтобы транзитные путешественники не просто проезжали по трассе М-4 «Дон» на море, а рассматривали область как полноценную финальную точку своего отдыха.

