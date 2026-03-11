В Ростовской области предложили создать «Шолоховскую карту» для семейного туризма

Во время подведения итогов регионального женского форума на Дону предложили создать «Шолоховскую карту» для семейного туризма. Эту идею озвучили 11 марта на пресс-конференции в центре «ТАСС Юг», посвященной результатам работы масштабной площадки, где активные жительницы совместно с властями разрабатывают социально значимые инициативы.
Посол гостеприимства в Ростовской области Анна Ушакова-Кривоваева рассказала, что новый проект должен стать региональным аналогом популярной молодежной программы. Специальная система лояльности позволит местным жителям посещать достопримечательности на более выгодных финансовых условиях и будет стимулировать внутренний экономический патриотизм.
— Поступило предложение сделать карту для семей по аналогии с той, которой мы поддерживаем молодежь. А почему бы их не поддержать, чтобы они чаще путешествовали по Ростовской области и дети видели свою родину, — поделилась деталями инициативы Анна Ушакова-Кривоваева.
Кроме того, для привлечения гостей из других регионов специалисты разрабатывают идею туристического «донского кешбэка». Программа направлена на то, чтобы транзитные путешественники не просто проезжали по трассе М-4 «Дон» на море, а рассматривали область как полноценную финальную точку своего отдыха.
