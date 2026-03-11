В самарском метро жетоны заменят одноразовыми билетами с QR-кодом

Для реализации проекта валидаторы в метро дооснастят модулями или полностью заменят. Чтобы пройти через турникет, пассажирам нужно будет поднести QR-код к сканеру. После подтверждения появится зеленая индикация, и турникет откроется. При этом останутся доступными действующие способы безналичной оплаты, включая транспортные и банковские карты, смартфоны, а также «оплату улыбкой» от Сбера.