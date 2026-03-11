Калининградские приставы привезли 40 кило корма в приют «Славянское» и выгуляли собак

В выходной день Молодёжный совет УФССП по Калининградской области отправился в реабилитационный центр для бездомных животных «Славянское». Сейчас там живут около 200 собак и больше 20 кошек.
Приставы привезли 40 килограммов сухого корма и несколько упаковок влажного — всё собрали на добровольные взносы сотрудников управления. Активистка совета Марина Далакян поблагодарила коллег за отзывчивость.
Но не только едой помогли: ребята выгуливали собак, которым в приюте особенно не хватает прогулок и общения с людьми.
Помочь «Славянскому» может каждый — нужно только связаться с руководством центра. А ещё здесь всегда ждут тех, кто готов забрать животное домой.