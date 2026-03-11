Европейцы стоят в очереди в Калининград за бензином

На границе Калининградской области снова появились очереди из автомобилей с европейскими номерами. Жители соседних стран Евросоюза начали активно ездить в российский регион, чтобы заправить автомобили. Причина проста: стоимость топлива в Европе резко выросла на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Разница в цене на бензин между ЕС и российским анклавом достигает десятков рублей за литр, что делает такие поездки экономически выгодными даже с учетом ожидания на границе.