Европейцы стоят в очереди в Калининград за бензином

На границе Калининградской области снова появились очереди из автомобилей с европейскими номерами. Жители соседних стран Евросоюза начали активно ездить в российский регион, чтобы заправить автомобили. Причина проста: стоимость топлива в Европе резко выросла на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Разница в цене на бензин между ЕС и российским анклавом достигает десятков рублей за литр, что делает такие поездки экономически выгодными даже с учетом ожидания на границе.
Топливо через границу: зачем европейцы едут в Калининград.
О росте так называемых «бензиновых поездок» сообщили несколько telegram-каналов, отслеживающих ситуацию в приграничных регионах. По их данным, иностранные автомобилисты готовы по несколько часов проводить на таможне ради возможности заправить полный бак по более низкой цене.
Особенно заметно это на автозаправках в Мамоново и Багратионовске. Оба города находятся рядом с пограничными переходами и традиционно служат точками притяжения для автомобилистов из Польши и других стран ЕС. На заправках здесь периодически формируются очереди из машин с европейскими номерами.
«Практика “топливного туризма” для региона не нова. Подобные поездки уже наблюдались в разные годы, когда разница цен на топливо между Россией и странами Евросоюза становилась значительной. Тогда жители приграничных районов Польши, Литвы и Германии также пересекали границу, чтобы заправиться дешевле», — комментирует ситуацию житель Калининграда Андрей Золотов.
Ценовой разрыв: сколько стоит бензин в Европе?
Основной причиной новой волны поездок стала стремительная динамика цен на топливо в Европе. По данным, которые приводят telegram-каналы, за последние десять дней стоимость бензина в ряде стран ЕС выросла на 15−20 процентов.
В Польше литр бензина марки АИ-95 сейчас стоит около 6,1 злотого, что в пересчете составляет примерно 131 рубль. За короткий период цена выросла примерно на 5,79 злотого. В Германии бензин стоит еще дороже: около 2,1 евро за литр, что эквивалентно примерно 193 рублям.
Для сравнения, на заправках Калининградской области литр бензина АИ-95 можно приобрести примерно за 68 рублей. Таким образом, стоимость топлива в регионе почти в два раза ниже, чем в Польше, и почти в три раза ниже, чем в Германии.
При такой разнице поездка за топливом может оказаться экономически оправданной. Даже при ограничениях на вывоз топлива и расходах на дорогу водители могут заметно сократить затраты на заправку.
«Поражает безпринципность отдельных представителей соседних стран. Вслух они заявляют, что поддерживают решение европейских властей отказаться от российских энергоресурсов, а сами при этом готовы часами стоять в очереди на границе, чтобы сэкономить злотых», — удивляется житель приграничного района Евгений Кравчук.
Почему дорожает бензин: Война на Ближнем востоке.
Рост цен на топливо в Европе связан прежде всего с геополитической напряженностью на Ближнем Востоке. Обострение отношений между Ираном, Израилем и США усилило опасения относительно стабильности поставок нефти.
Особое внимание рынки уделяют Ормузскому проливу. Через этот узкий морской коридор проходит значительная часть мировых поставок нефти. Любые риски блокировки или ограничения судоходства здесь практически мгновенно отражаются на нефтяных котировках.
По словам аналитиков энергетических рынков, даже вероятность перебоев может спровоцировать рост цен. Нефтяные трейдеры в подобных ситуациях закладывают в стоимость сырья дополнительную премию за риск.
Экономист в области энергетики Константин Симонов ранее отмечал, что топливный рынок Европы особенно чувствителен к подобным событиям. По его словам, стоимость топлива в ЕС формируется не только исходя из цены нефти, но и из-за высоких налогов и акцизов, которые занимают значительную долю в конечной цене бензина.
В результате даже относительно небольшие колебания на нефтяном рынке могут приводить к заметному росту цен на заправках.
Очереди на АЗС: В каких странах самый дорогой бензин.
Рост цен уже приводит к локальным проблемам на топливных рынках разных стран. В ряде государств фиксируются очереди на автозаправочных станциях.
Сообщается, что в Великобритании стоимость бензина за неделю почти удвоилась. Это спровоцировало всплеск спроса и увеличение числа автомобилей на АЗС.
Похожие тенденции отмечаются и в других странах. В Германии фиксируются рекордные цены на топливо. В Молдавии также обсуждаются риски дефицита. На Украине звучат прогнозы о возможном росте стоимости бензина до 100−150 гривен за литр, если ситуация вокруг Ормузского пролива приведет к длительным ограничениям поставок нефти.
В условиях такой неопределенности автомобилисты стараются заранее заправлять машины, что дополнительно увеличивает нагрузку на заправочные станции.
Резкий рост цен на бензин в Европе вновь сделал Калининградскую область точкой притяжения для автомобилистов из соседних стран. Пока ценовой разрыв остается значительным, поток машин с европейскими номерами на приграничных заправках может сохраняться.