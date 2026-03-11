В Омске водитель автобуса оштрафован за то, что едва не сбил старушку

В Омске водитель пассажирского автобуса привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Мужчине назначен штраф в размере 1500 рублей по статье 12.18 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Основанием для проверки стала видеозапись, размещенная в социальных сетях. На кадрах запечатлен момент, когда водитель автобуса не предоставил преимущество в движении пожилой женщине, переходившей дорогу на улице Нефтезаводской.
В ходе разбирательства установлено, что за рулем транспортного средства находился 43-летний житель Омска. Нарушитель вызван в подразделение Госавтоинспекции для дачи объяснений. По результатам рассмотрения материалов ему вынесено постановление об административном наказании.
Добавим, что штраф за подобное нарушение может составить от 1500 до 2500 рублей в зависимости от тяжести нарушения.
