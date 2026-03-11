В Воронеже добившаяся выплаты компенсации женщина накопила свыше 280 тысяч долгов

Как сообщалось ранее, приставы Ленинского района Воронежа добились выплаты 205 тысяч рублей для жительницы Липецкой области, в отношении которой был нарушен трудового договор. Но эти деньги кассир магазина так и не получила. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Воронежской области.
Сначала липчанка не указала реквизиты счета для перечисления суммы компенсации. Когда же она попросила отправить деньги на карточку дочери, пристав засомневалась. У липецких коллег сотрудник ведомства узнала, что женщина задолжала по кредитным платежам свыше 280 тысяч рублей. Поэтому взысканную сумму перечислили на депозит службы в другом регионе для погашения кредитного долга.