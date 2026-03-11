Самолет из Новосибирска развернули на подлете к Омску из-за бурана

Непогода, воцарившаяся на территории Омской области в среду, 11 марта 2026 года, сказалась и на расписании авиасообщения.
Как обратил внимание «СуперОмск», колеса авиалайнера рейсом S75346 из Новосибирска должны были коснуться взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Омск-Центральный имени Д. М. Карбышева в 18:40. Однако на подлете самолет развернулся и ушел обратно к месту вылета.
Согласно данным онлайн-табло на момент публикации материала, вторая попытка вернуться в Омске должна состояться к 21 часу этого же дня. Обратный вылет в Толмачево намечен на 22 часа. Окончание регистрации — в 21:20 по омскому времени.
Впрочем, не исключено, что буран внесет дальнейшее коррективы и рейс сдвинут более поздние сроки.
Отметим, согласно сообщению Минтранса Омской области, с 18 часов 11 марта до 01:00 12 марта на трассах запрещено движение пассажирских автобусов, маршрутных такси и большегрузов.