Самолет из Новосибирска развернули на подлете к Омску из-за бурана

В Омской области бушует снежный буран с порывами ветра до 16 м/с.

Непогода, воцарившаяся на территории Омской области в среду, 11 марта 2026 года, сказалась и на расписании авиасообщения.

Как обратил внимание «СуперОмск», колеса авиалайнера рейсом S75346 из Новосибирска должны были коснуться взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Омск-Центральный имени Д. М. Карбышева в 18:40. Однако на подлете самолет развернулся и ушел обратно к месту вылета.

Согласно данным онлайн-табло на момент публикации материала, вторая попытка вернуться в Омске должна состояться к 21 часу этого же дня. Обратный вылет в Толмачево намечен на 22 часа. Окончание регистрации — в 21:20 по омскому времени.

Впрочем, не исключено, что буран внесет дальнейшее коррективы и рейс сдвинут более поздние сроки.

Отметим, согласно сообщению Минтранса Омской области, с 18 часов 11 марта до 01:00 12 марта на трассах запрещено движение пассажирских автобусов, маршрутных такси и большегрузов.