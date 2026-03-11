На пл. Победы демонтировали постамент под памятник Владимиру, пустовавший 10 лет (фото)

Постамент появился на площади перед собором больше десяти лет назад — в 2015 году. В октябре на заседании комиссии по бюджету горсовета и.о. главы города (на 2015 год — прим. «Нового Калининграда») Наталья Дмитриева сообщила, что на площади должен появиться памятник князю Владимиру, поэтому в бюджете необходимо срочно найти 5,7 млн рублей на обустройство постамента и места вокруг памятника. Дмитриева убедила депутатов, что смета проекта благоустройства на тот момент была готова и заверена всеми необходимыми органами, работы по подготовке постамента необходимо было завершить до 15 ноября 2015 года. Тогда же выяснилось, что установку памятника в центре города одобрил патриарх Кирилл во время визита в областной центр в ноябре 2014 года. Источник в горадминистрации утверждал, что поставить Владимира в центре необходимо было к очередному патриаршьему визиту в ноябре 2015 года.