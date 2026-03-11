Обновление трамвайной сети пройдет в трех районах Волгограда

Волгоград готовится к большому обновлению трамвайной сети. В Ворошиловском, Советском и Красноармейском районах города планируют полностью модернизировать систему энергоснабжения трамвайных маршрутов. Уже выбрали подрядчика. Все работы хотят завершить до конца этого года, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию.
Победителем аукциона стала компания ООО «Новые Энергетические Проекты». В ближайшее время с ней подпишут контракт, и сразу после этого начнется активная фаза проекта. Подрядчику нужно будет разработать проектно-сметную документацию для замены старых кабельных линий. В Красноармейском районе новые кабели появятся на участке от «Каустика» до «Судоверфи». А в Ворошиловском и Советском районах модернизация затронет линии от «Обувной Фабрики» до улицы КИМ и от «Обувной Фабрики» до «Детского центра».
В общей сложности в этих трех районах планируют заменить более 19 километров кабельных линий. Эта масштабная реконструкция — часть большого инвестиционного проекта, который заключили между городом, областью и компанией АО «ЭлектроТранспорт Плюс».