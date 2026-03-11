Обновление трамвайной сети пройдет в трех районах Волгограда

Победителем аукциона стала компания ООО «Новые Энергетические Проекты». В ближайшее время с ней подпишут контракт, и сразу после этого начнется активная фаза проекта. Подрядчику нужно будет разработать проектно-сметную документацию для замены старых кабельных линий. В Красноармейском районе новые кабели появятся на участке от «Каустика» до «Судоверфи». А в Ворошиловском и Советском районах модернизация затронет линии от «Обувной Фабрики» до улицы КИМ и от «Обувной Фабрики» до «Детского центра».