Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обновление трамвайной сети пройдет в трех районах Волгограда

В Волгограде заменят кабель для электротранспорта.

Источник: Комсомольская правда

Волгоград готовится к большому обновлению трамвайной сети. В Ворошиловском, Советском и Красноармейском районах города планируют полностью модернизировать систему энергоснабжения трамвайных маршрутов. Уже выбрали подрядчика. Все работы хотят завершить до конца этого года, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию.

Победителем аукциона стала компания ООО «Новые Энергетические Проекты». В ближайшее время с ней подпишут контракт, и сразу после этого начнется активная фаза проекта. Подрядчику нужно будет разработать проектно-сметную документацию для замены старых кабельных линий. В Красноармейском районе новые кабели появятся на участке от «Каустика» до «Судоверфи». А в Ворошиловском и Советском районах модернизация затронет линии от «Обувной Фабрики» до улицы КИМ и от «Обувной Фабрики» до «Детского центра».

В общей сложности в этих трех районах планируют заменить более 19 километров кабельных линий. Эта масштабная реконструкция — часть большого инвестиционного проекта, который заключили между городом, областью и компанией АО «ЭлектроТранспорт Плюс».

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше