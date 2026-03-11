ВРП в Волгоградской области превысил полтора триллиона рублей

В 2024 году наибольший объём валовой добавленной стоимости сложился в обрабатывающих производствах — 21,4% от общего объема; оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов — 12,0%; сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве — 10,8%. Доля валовой добавленной стоимости в сфере операций с недвижимым имуществом составила 10,7%.