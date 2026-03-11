Ричмонд
В социальных сетях вышло видео о первой тройне в Ростовской области в 2026 году

Донские медики показали уникальные кадры операции по спасению трех сестер.

Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях регионального перинатального центра вышло видео о первой тройне в Ростовской области в этом году. Опубликованные кадры зафиксировали шестидесятиминутный процесс появления на свет трех девочек: Дарины, Арины и Таисии.

Малышки родились 6 марта 2026 года на сроке чуть больше тридцати четырех недель. Медикам пришлось пойти на досрочные роды из-за того, что находящаяся в утробе Дарина начала критически недополучать питание и отставать в развитии от своих сестер.

В результате экстренного вмешательства ее удалось спасти с весом всего 1300 граммов, тогда как параметры остальных новорожденных составили 2200 и 1900 граммов.

Хирургическое вмешательство прошло успешно, и сейчас молодая мама Кристина вместе с дочерьми находится под наблюдением специалистов. Пациентка чувствует себя отлично, крохи стремительно набирают вес в специальных кювезах и готовятся к скорой выписке домой.

