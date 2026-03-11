Белорусский адвокат сказала, кто должен платить за разбитые в школе очки ребенка

Так, если очки ребенку разбил другой ученик, то по закону за вред, причиненный ребенком младше 14 лет, отвечают его родители (опекуны). Но если родители смогут доказать невиновность своего ребенка, то ответственность с них снимут. При этом также ответственность в таких инцидентах лежит на школе.