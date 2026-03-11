Белорусский адвокат сказала, кто должен платить за разбитые в школе очки ребенка

Адвокат рассказала, кто должен заплатить за разбитые в школе очки ребенка, проинформировали в Белорусской республиканской коллегии адвокатов.
Адвокат юридической консультации Центрального района Минска Кристина Якута-Марчук пояснила, что в каждом конкретном случае все зависит от обстоятельств.
Так, если очки ребенку разбил другой ученик, то по закону за вред, причиненный ребенком младше 14 лет, отвечают его родители (опекуны). Но если родители смогут доказать невиновность своего ребенка, то ответственность с них снимут. При этом также ответственность в таких инцидентах лежит на школе.
— Если инцидент произошел в то время, когда ребенок находился под надзором учреждения образования, обязанного осуществлять за ним надзор, то за причиненный вред отвечает организация, если не докажет, что вред возник не по ее вине, — констатировала адвокат.
