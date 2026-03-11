Ричмонд
В Калининградской области становится больше клещей, которые разносят боррелиоз

Заразиться можно не только от паразита, но и при употреблении молока.

В Калининградской области в последние годы становится больше заразных клещей, которые разносят боррелиоз. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя управления Роспотребнадзора по региону Елену Бабуру.

«В последние годы у нас увеличивается количество клещей, зараженных боррелиями, которые переносят боррелиоз. Если раньше было примерно 10−12%, то по прошлому году 18−19%», — цитирует агентство Бабуру.

Отмечается, что существующий уровень — высокий.

Интересно, что заразиться боррелиозом можно не только «поймав» опасного клеща, но и выпив козьего молока, которое не прокипятили.

При этом в регионе распространенность вируса клещевого энцефалита остается низкой — 1−2%. Но весь регион считается эпидеминым по клещевому энцефалиту.